Multas a partidos estão em risco de prescrever devido à falta de meios da ECFP

Muitos dos processos sobre contas dos partidos e das campanhas eleitorais estão em risco de prescrever, devido à incapacidade de resposta da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP). Em entrevista ao jornal “Público”, o presidente da ECFP, José Eduardo Figueiredo Dias, indica que há uma “gritante falta de meios” na ECFP, o que compromete a execução dos processos.

Além dos três membros que compõem a direção da entidade que fiscaliza as contas e financiamentos políticos, existe apenas mais um técnico e dois assistentes. “Trabalhamos com enormes constrangimentos e o avolumar do trabalho sente-se de dia para dia – apesar da fortíssima determinação e capacidade de trabalho das pessoas que comigo trabalham”, reconhece José Eduardo Figueiredo Dias.

“Temos mais competências, mais responsabilidades, mas deixámos de poder emitir regulamentos, que se revelavam fundamentais em sede de normalização dos procedimentos relativos às contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais”, afirma, reconhecendo o risco de prescrição dos processos.