Mulheres portuguesas trabalharam 70 dias sem remuneração

As mulheres portuguesas ganham menos do que os homens em trabalho igual ou de valor igual. Isto é ainda mais verdade se compararmos os ganhos mensais, ou seja, se nas contas entrar não só o salário, mas também o pagamento por horas suplementares ou extraordinárias, prémios e subsídios regulares, “uma vez que os homens tendem a fazer mais trabalho extraordinário e a alcançar mais prémios geralmente de carácter discricionário”.

O retrato é traçado pelo estudo “Caraterização e dados sobre as desigualdades das mulheres no trabalho”, da CGTP, divulgado esta segunda-feira, no âmbito da Semana de Luta pela Igualdade, que decorre de 5 a 9 de março.

A desigualdade entre mulheres e homens atingiu 19,1% no ganho médio mensal, em 2016.”Se traduzirmos esta diferença em dias, significa que as mulheres trabalharam 70 dias no ano sem remuneração!”, explica a CGTP.