Mulheres não entram em conferências de tecnologia? Agora há uma lista de potenciais oradoras

A iniciativa tem origem em Liliana Castro e Inês Santos Silva, duas jovens empreendedoras dedicadas às novas tecnologias. Na maior parte das conferências e debates do setor tecnológico, os painéis de oradores são constituídos quase exclusivamente por homens. Perante esse desequilíbrio na representação de género que não parece basear-se em critérios estritamente meritocráticos, Castro e Santos Silva fundaram em 2017 a comunidade “Portuguese Women in Tech” (“Mulheres Portuguesas na Tecnologia”), formada atualmente por mais de 50 mulheres, com a missão de divulgar o perfil e o trabalho desenvolvido por “mulheres que ajudam a fazer a diferença na indústria portuguesa da tecnologia”.

No âmbito dessa comunidade surgiu mais recentemente outra iniciativa, “The Portuguese Female Speakers List” (“A Lista de Mulheres Oradoras Portuguesas”), mais focada no problema da diversidade de género em conferências e debates. Trata-se de uma lista em formação, aberta a novas sugestões ou subscrições de mulheres qualificadas para intervirem como oradoras nesses eventos. Desta forma, os organizadores de conferências e debates não poderão justificar a subrepresentação de mulheres nos painéis de oradores selecionados com a escassez de mulheres qualificadas e disponíveis para participarem. A lista já conta com mais de 100 nomes, repartidos por diversas áreas de competências.

“A ‘The Portuguese Female Speakers List’ nasceu da constatação de que muitos dos eventos tecnológicos e de empreendedorismo em Portugal continuam a contar com muito poucas mulheres nos seus painéis. Com algumas contas rápidas apercebemo-nos de que, em muitos destes eventos, apenas 20% dos oradores são mulheres e que estas são muitas vezes colocadas nos painéis menos relevantes”, explica Castro, em declarações ao “Jornal Económico”.