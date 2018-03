Mulheres investigadoras recebem Medalha de Honra da L’Oréal Portugal

O prémio atribuído pela L’Oréal Portugal, Comissão Nacional da UNESCO e Fundação para a Ciência e a Tecnologia distingue este ano Margarida Fernandes, da UMinho, Carina Crucho, do Instituto Superior Técnico, Dulce Oliveira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e Inês Bento, do Instituto de Medicina Molecular.

O prémio visa incentivar investigadoras em Portugal, já doutoradas e com idade até 35 anos, a prosseguirem estudos originais e relevantes para a saúde e o ambiente, sendo o júri presidido por Alexandre Quintanilha, que avaliou mais de 70 candidaturas.

A investigadora da UMinho, Margarida Fernandes quer desenvolver “uma nova geração de materiais ativos que respondem a estímulos físicos para a engenharia de tecidos ósseos”.