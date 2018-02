“Muito boas notícias”: Marcelo feliz com crescimento económico

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje serem “muito boas notícias” a “magnífica confirmação” do crescimento económico de 2,7% em 2017 e a “boa surpresa” em relação à subida deste indicador em 2016.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a economia portuguesa cresceu 2,7% em 2017 e aproxima-se do valor que tinha em 2010, tendo ainda revisto em baixa a taxa de desemprego de dezembro para os 8,0%.

“Em termos de indicadores macroeconómicos, respeitando-se à economia como um todo e às nossas finanças, muito boas notícias para este quase aproximar do fim do primeiro trimestre”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem de uma conferência em Lisboa, quando questionado sobre estes dados.

O Presidente da República disse não ter ficado surpreendido com “uma magnífica confirmação no caso do crescimento de 2,7%”, acrescentando que “relativamente ao ano de 2016 foi uma boa surpresa a subida de 1,5% para 1,6%”.

“Também uma confirmação, mas muito agradável, aquela da quebra do desemprego do final do ano passado para janeiro deste ano, portanto abaixo da fasquia dos 8%”, detalhou ainda.

A evolução “muito positiva do desemprego” coloca Portugal, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, “muito longe de números” que já teve e é “um sinal promissor”.

“É bom para o país, é muito bom para o país, para nós cá dentro, porque é mobilizador, e é bom lá fora porque confirma a boa impressão que há lá fora em relação à economia portuguesa”, disse ainda.