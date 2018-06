Mudar de emprego pode render mais 45% no salário

Uma mudança de trabalho poderá recompensar até 45% no seu salário do que permanecer no mesmo emprego. Os dados da contabilização anual revelados pelo Gabinete de Estatística e Planeamento do Ministério do Trabalho e mostram que no último ano, um trabalhador que ficou na mesma empresa e no mesmo posto de trabalho ou noutro, registou um aumento salarial de 3,7% em termos nominais e 2,3% em termos reais, ao passo que, quem mudou de emprego viu os aumentos salariais rondarem os 7,8%, numa valorização real equivalente a 6,3% no vencimento.

Um outro estudo da empresa multinacional “Michael Page” revelado pelo jornal “Expresso” revela as 71 profissões, de dez setores de ativididade e apurou as as carreiras e setores, onde os profissionais mais teriam a ganhar com uma mudança de entidade laboral. A área das tecnologias de informação surge no topo, com um responsável de segurança informática a poder aumentar em 45% o salário bruto médio anual de 58 mil euros, se decidir arriscar a mudar de empresa.

Este estudo mostra também que trocar de emprego representa ganhos entre os 10% e os 25% e que existem casos, onde a valorização difere, dependendo se a contratação é feita para a cidade de Lisboa, ou Porto.