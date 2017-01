Mudar de carreira: quanto mais cedo melhor

Recordo a metáfora utilizada pelo Professor Mike Rosenberg para explicar o rumo e a dinâmica das nossas carreiras profissionais. Para o Professor, quando na universidade optamos por um curso e posteriormente escolhemos um setor e um país para trabalhar estamos a selecionar um rio onde navegar. Podemos ter várias opções durante a navegação – designadamente, o tipo de embarcação, os artefactos e as pessoas que queremos levar connosco, a velocidade a que queremos navegar – porém, todas essas opções são irrelevantes no trajeto inalterável do rio da nascente até à foz.

Com o passar do tempo, a nossa embarcação – como a nossa carreira e vida – vai ficando mais pesada e rígida, na medida em que passamos a transportar nela a nossa rede de contactos, a nossa família e amigos, um crédito à habitação, etc. Assim, a nossa capacidade de mudança vai diminuindo com a evolução normal da vida.

Trocar de carreira pode ser tão difícil como mudar de um rio para outro, subindo e descendo uma montanha, transportando às costas a nossa embarcação e todo o seu conteúdo. Enquanto somos novos e fortes e a nossa embarcação está leve, esta mudança é possível. Mais tarde, pode tornar-se muito mais complicada.