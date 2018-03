Mudança tecnológica no trabalho criará maior desigualdade

A tecnologia está a mudar o mundo do trabalho e o impacto será sentido sobretudo no aumento das desigualdades, em resultado da extinção de profissões de nível intermédio. O argumento foi defendido pelo diretor emérito da McKinsey & Company, Raul Galamba, e pelo economista e chairman da SIBS, Vítor Bento.

No Breakfast@Católica dedicado ao “O futuro do trabalho”, esta segunda-feira, Raul Galamba anteviu que num prazo de 15 anos há profissões que vão desaparecer devido ao avanço da tecnologia e da automatação. Ainda que antecipe que o potencial de criação de empregos pode ser da “magnitude dos mesmos que desaparecem”: a automatação das actividades “pode provocar um aumento da produtividade o que pode criar aumentos de emprego”.

No entanto, o consultor sublinha que o desafio será sobretudo “o nível de adaptação, que será enorme” e do aumento do risco de desigualdades, já que “irá afectar principalmente as profissões que estão situadas no meio”.