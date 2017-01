MSC equaciona voltar a ter cruzeiros com saídas e chegadas no Funchal

O diretor geral da MSC Cruzeiros em Portugal disse hoje, no Funchal, que a companhia está a planear e a olhar com bom grado para que a Madeira volte a ter cruzeiros regulares, com partidas e chegadas no Porto do Funchal.

As palavras de Eduardo Cabrita foram proferidas a bordo do navio MSC Magnifica, onde apresentou, em conferência de imprensa, os resultados da MSC em Portugal e onde falou das escalas previstas para a Madeira dos dois novos navios da companhia, em dezembro deste ano, e em novembro de 2018. Em relação ao regresso das operações com saídas e chegadas ao Funchal, que a Madeira acabou um pouco por perder com a nova aposta da MSC em Cuba, o diretor geral sublinhou que não acontecerá este ano. Admite, contudo, que possa acontecer depois de setembro de 2018. “Continuamos a estudar o Funchal e vamos continuar a fazer essa pressão para que existam saídas e chegadas ao Funchal”, vincou bem Eduardo Cabrita. A MSC Cruzeiros, líder de mercado pelo quarto ano consecutivo em Portugal, terminou o ano de 2016 com um total de 20.542 passageiros, um número superior ao do ano anterior, que registou 17.894 passageiros. Este nível traduz um aumento de 14,8% em face do ano de 2015. Continuar a ler