MSC Cruzeiros reclama liderança do mercado em Portugal e na Europa

“A MSC Cruzeiros é a companhia de cruzeiros número um na Europa e líder de mercado em Portugal pelo quarto ano consecutivo, e é com grande orgulho e satisfação que recebemos em Lisboa o 13º navio da nossa frota, na sua viagem inaugural”, disse hoje Eduardo Cabrita, diretor-geral da MSC Cruzeiros Portugal, na conferência de imprensa a bordo do MSC Meraviglia, ancorado no porto de Lisboa, em Santa Apolónia.

O MSC Meraviglia faz de Lisboa o seu porto inaugural depois de ter sido batizado no passado sábado em Le Havre, França.

O 13º navio da frota da MSC Cruzeiros tem 171,598 toneladas de arqueação bruta (peso) e capacidade para 5.714 passageiros, tendo sido o maior navio a ser construído por uma companhia de cruzeiros europeia e também o maior navio a ser entregue em 2017.

Para celebrar a escala inaugural do MSC Meraviglia, estiveram presentes na cerimónia a bordo cerca de 170 pessoas, entre autoridades, imprensa, parceiros e convidados, que assistiram à habitual troca de placas com o comandante do navio, Comandante Pontecorvo e as autoridades portuárias de Lisboa.

O evento contou também com a presença dos Embaixadores de Itália, Sr. Giuseppe e Sra. Sheba Morabitto.

Eduardo Cabrita, Director Geral da MSC Cruzeiros Portugal afirmou que: O MSC Meraviglia é o primeiro navio de próxima geração e marca o começo da segunda fase de crescimento da MSC Cruzeiros com um investimento de mais de nove mil milhões até 2026. Acredito que os próximos 10 navios que se seguem – e este é o primeiro dos 11 novos navios de três novos protótipos diferentes – vão ajudar, com certeza, os portugueses a optar cada vez cada vez mais pelas férias a bordo de um cruzeiro MSC.”

Segundo a MSC, o Meraviglia terá a possibilidade de fazer escala na maioria dos portos de cruzeiro internacionais e está previsto tornar-se um dos destinos mais procurados no mar.

Algumas das características que diferenciam o MSC Meraviglia são entretenimento do Cirque du Soleil, com dois espectáculos exclusivos e uma maior variedade de opções gastronómicas e bares do que em qualquer navio MSC até à data, com 12 locais diferentes para jantar e 20 bares.

A viagem inaugural do MSC Meraviglia teve início no dia 4 de junho a partir de Le Havre, realizando escalas em Vigo e Lisboa, de onde seguirá para Barcelona, Marselha e Génova, onde começará os seus itinerários a partir do dia 11 de junho.

O MSC Meraviglia vai oferecer seis portos de embarque no Mediterrâneo Ocidental incluindo os populares portos de Génova, Marselha e Barcelona, bem como magníficos destinos do Mediterrâneo incluindo Nápoles, Messina, na Sicília e La Valetta, em Malta.