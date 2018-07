MPT preocupado com isolamento do Porto da Cruz

O MPT Madeira vai fazer um abaixo-assinado a contestar a medida que a Câmara Municipal de Machico e a Junta de Freguesia do Porto da Cruz está a implementar que impede o acesso de turistas e visitantes por via automóvel ao centro da vila do Porto da Cruz.

Para o partido esta medida, a que se junta o encerramento dos balcões dos CTT, vai provocar “danos irreversíveis” ao Porto da Cruz, e que isso também leve a que os estabelecimentos comerciais “fechem de portas” e com isso se mande pessoas para o desemprego.

O MPT acusa a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de virarem as costas à freguesia. O partido manifesta ainda o seu apoio para com os comerciantes e trabalhadores do Porto da Cruz e denuncia o fecho dos balcões dos CTT.