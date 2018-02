MPT-Madeira sem dinheiro para fazer congresso regional

O congresso regional do Movimento Partido da Terra (MPT) devia acontecer, segundo as regras estatutárias, em maio próximo, mas a estrutura regional não tem verba disponível para promover a reunião magna. A garantia é de Roberto Vieira.

Em declarações avançadas ao Económico Madeira, esta terça-feira, o presidente do MPT-Madeira diz que já contactou o líder recentemente eleito ao nível nacional e que aguarda que Luís Vicente se desloque à Região para que seja tomada uma decisão relativamente ao congresso regional.

“A totalidade dos militantes do MPT na Madeira não paga quotas, se fossem obrigados a isso desvinculavam-se do partido”, afirma Roberto Vieira.

Luís Vicente foi eleito no início deste mês presidente do MPT, no X Congresso Nacional que decorreu em Lisboa. A direção regional do partido não teve representação nas listas. Roberto Vieira explica que não pôde participar no congresso, assim como outros militantes, por questões financeiras.

“Colocaram um professor de biologia José Jesus como suplente nas listas, a verdade é que eu não participei no congresso, mas à semelhança dos outros militantes madeirenses não tinha disponibilidade financeira para assumir a viagem e estadia”, justificou-se o líder do MPT-Madeira.

Roberto Vieira é recandidato-se à lidera do MPT na Madeira

Na Madeira, o Movimento Partido da Terra conta com 200 militantes inscritos, mas “apenas cem são participativos”. Não obstante as dificuldades, Roberto Vieira avança que vai se recandidatar à liderança, embora admita retirar a candidatura caso surja um candidato por indicação da estrutura nacional. Nesse caso, deixa no ar a possibilidade de concorrer na mesmas às legislativas regionais e de um entendimento com outro partido.

“No MPT, a direção nacional tem legitimidade para impor um candidato. A minha intenção é concorrer às legislativas regionais, vamos ver o que acontece”, afirma Roberto Vieira que integrou, recorde-se, o PS-Madeira antes de ser dirigente do Movimento Partido da Terra.