MPT denuncia “atentados ambientais” no Faial e no Pico da Urze

O MPT Madeira diz que não vai compactuar com os atentados ambientais que se estão a realizar na Madeira. O partido denuncia a situação lamentável que se passa na Ribeira da Metade, no Faial, onde em plena reserva da biosfera se está a “fazer extracção de inertes desgovernada” e no Pico da Urze onde a obra de ampliação do aproveitamento hidroeléctrico da Calheta tem “comprometido gravemente” a sustentabilidade dos habitais endémicos da Região.

Para o MPT estes ataques ambientais estão a “colocar em causa” a sobrevivência de “ecossistemas inteiros e da sustentabilidade dos nossos recursos naturais, ambientais e paisagísticos”.

Sobre a situação na Ribeira da Metade o MPT diz que a “extracção de inertes desgovernada, intensiva e exaustiva” é feita “em prol de certos grupos económicos da construção civil” e acusa o executivo madeirense de “não defender o nosso património natural” e contribuir para “um verdadeiro atentado ambiental e paisagístico”.

As obras com vista à ampliação do aproveitamento hidroeléctrico na Calheta é outra situação que preocupa o partido. “A intervenção compromete gravemente a sustentabilidade dos habitats endémicos” da Região, diz o MPT acrescentando que as obras para “além do impacto paisagístico e ambiental” ainda provocaram “a fuga de diversas aves que por norma permaneciam naquele local”.

Outras situações que causam preocupação no partido incluem o despejo de inertes no leito da ribeira, no concelho da Ponta do Sol, e ainda “o atentado ecológico” na freguesia do Porto da Cruz devido aos “inúmeros problemas que se vive lá por causa do mau funcionamento da rede de tratamento de água residuais”.