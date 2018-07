MPT avança com Roberto Vieira para eleições regionais de 2019

O MPT Nacional decidiu dar luz verde a Roberto Vieira no sentido de preparar as eleições regionais de 2019.

No passado fim-de-semana foi aprovado no congresso, por maioria, o programa do MPT, com votos favoráveis dos dirigentes do MPT Madeira que estiveram presentes no congresso.

Sendo assim o MPT Madeira vai começar a preparar as eleições regionais de 2019, com Roberto Vieira a encabeçar esse momento eleitoral, com um programa que vai ser assente em “princípios humanistas e ecologistas”.