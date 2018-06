MPT acusa Câmara do Funchal de querer acabar com arraiais religiosos

O MPT acusou a autarquia do Funchal de querer acabar com os arraiais religiosos ao querer responsabilizar os párocos e as comissões de festas pelas eventuais ocorrências que aconteçam nessas festas, e de ainda promover festas que coincidem com os arraiais religiosos promovendo a dispersão das pessoas.

O partido defende que esta medida a ser aplicada faz com que a autarquia “sacuda a água do seu capote” e “afaste da organização destes arraiais as pessoas que de forma voluntária colaboravam com os Párocos”.

“Tal medida vem tornar mais difícil a manutenção das festas religiosas em algumas paróquias da cidade”, acredita o MPT.