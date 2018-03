MP diz que tem recebido “algumas” denúncias anónimas envolvendo vários clubes

O Ministério Público revela que nos últimos tempos tem recebido “algumas” denúncias anónimas relacionadas com o fenómeno desportivo e envolvendo vários clubes. E garante que sempre que tem conhecimento de factos suscetíveis de integrarem a prática de crimes, é aberta investigação.

A recepção de denúncias anónimas relacionadas com “vários clubes” é avançada por fonte oficial da Procuradoria Geral da República (PGR) após o Jornal Económico ter questionado a entidade liderada por Joana Marques Vidal se deu entrada alguma queixa crime contra o Benfica e o assessor jurídico do clube da Luz por terem sido encontrados no gabinete de Paulo Gonçalves documentos internos da Segurança Social referentes a Hernâni de Jesus Fernandes, antigo árbitro assistente, actualmente assessor do Sporting, bem como dados da Segurança Social relativos ao clube de Alvalade.

Sobre esta questão relacionada com as buscas recentes ao SLB no âmbito do processo E-toupeira, a mesma fonte da PGR avança que “de momento, não é possível responder especificamente à questão colocada”. Mas acaba por dar conta logo a seguir que “nos últimos tempos têm sido recebidas, algumas denúncias, designadamente anónimas, relacionadas com o fenómeno desportivo e envolvendo vários clubes”.