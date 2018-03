MP deduz acusação contra marroquino com ligações ao Daesh

O Ministério Público deduziu acusação contra cidadão marroquino, que viveu em aveiro, envolvido com o Daesh e que terá recrutado em Portugal alguns jovens estrangeiros que se radicalizaram e se juntaram à organização internacional terrorista. Abdessalam Tazi, que esteve vários anos na polícia marroquina, estava em prrisão preventiva desde março de 2017.

“O Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) deduziu acusação contra um cidadão marroquino, detido no Estabelecimento Prisional de Monsanto”, revelou, em comunicado, a Procuradoria Geral da República (PGR), avançando que está em causa a prática dos crimes de adesão a organização terrorista internacional (um crime), falsificação com vista ao terrorismo (um), uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo (quatro), bem como de recrutamento para terrorismo (um) e de financiamento do terrorismo.

De acordo com a acusação, o arguido, tendo aderido à organização terrorista internacional Daesh, procedeu em Portugal, preferencialmente junto do Centro Português de Refugiados, à radicalização Jihadista e ao recrutamento de jovens marroquinos para integrarem essa organização terrorista.