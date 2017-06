Movimento do CDS “não descarta hipótese” de ser oposição Cristas depois das autárquicas

Um movimento de militantes e dirigentes do CDS que tem vindo a contestar as opções de Assunção Cristas, encabeçado por Pedro Borges de Lemos, dirigente da concelhia de Lisboa do partido, “não descarta a hipótese de assumir-se como oposição” à liderança do partido, depois das autárquicas.

Há cerca de uma semana, Borges de Lemos presidiu a um jantar que reuniu “largas dezenas de militantes e quadros do CDS-PP de todo o país”, segundo adiantou o democrata-cristão ao Jornal Económico.

Borges de Lemos tem assumido uma posição “disruptiva” face à liderança do partido e, embora sinta o “apoio de cada vez mais militantes”, considera que, “neste momento, o partido tem que se centrar nas próximas eleições e é cedo para se assumir como oposição a Assunção Cristas. Contudo, “não descarta essa hipótese após as autárquicas”.