Move-se com “fins mediáticos”: António Costa acusa Giuseppe Conte

À saída da cimeira do Conselho Europeu, onde os líderes da União Europeia (UE) chegaram a um compromisso sobre as políticas relativas à imigração no seio da União, António Costa acusou o homólogo italiano, Giuseppe Conte, de se mover para “fins mediáticos”, notícia o “Expresso”.

O primeiro-ministro português desejou ainda “as maiores felicidades “ à chanceler alemã, Angela Merkel, “porque tem estado ao lado dos certos valores da Europa”.

Angela Merkel reconheceu ainda que a Europa enfrenta muitos desafios mas referiu que o problema da imigração poderá decidir o destino da UE.

Apesar do entendimento, António Costa desvalorizou as conclusões do acordo. “Quem ler atentamente as conclusões, verificará que o Concelho não fez mais do que mandatar a Comissão e o Conselho para dialogarem com as Nações Unidas”, lê-se na publicação.

Lembre-se que Giuseppe Conte foi recentemente indigitado primeiro-ministro do governo italiano que se tem recusado a alojar mais imigrantes, pretendendo mesmo proibir a chegada de novos imigrantes à (UE).