Mota-Engil ganha dois contratos de 138 milhões no Uganda

A construtora portuguesa Mota-Engil conseguiu dois contratos para manutenção e reabilitação de cerca de 340 quilómetros de estrada, no Uganda, no valor de 138 milhões de euros, de acordo com o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira.

As estradas a serem intervencionadas localizam-se nas cidades de Tororo e Kamdini, no centro do país africano sendo que os contratos adjudicados pela construtora são financiados pelo Banco Mundial.

“Com esta adjudicação, a Mota-Engil reforça a sua carteira de encomendas no médio prazo, continuando a diversificar o portefólio de obras na região de África”, lê-se na nota enviada à CMVM.