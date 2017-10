Mota-Engil financia-se em cerca de 88 milhões no mercado mexicano

A Mota- Engil realizou uma operação de securitização no valor total de 1,95 mil milhões de pesos mexicanos (o equivalente a cerca de 88 milhões de euros) associada à parceria público-privada Coatzacoalcos-Villahermosa, com maturidade de 9 anos e um spread de 1,965% face às obrigações do Tesouro Mexicano com idêntica maturidade. O comunicado chegou na passada quinta-feira e motivou a nota do banco de investimento da CGD.

Segundo o Caixa BI, a parceria público-privada em causa corresponde a um contrato plurianual de prestação de serviços relacionada com a reabilitação de 134 km de distância de estrada e a manutenção da mesma via, avaliada em 4,6 mil milhões de euros de pesos mexicanos, o equivalente a 206 milhões.

A emissão destes títulos está suportada por um rating AAA de três agências,.