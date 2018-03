Mota-Engil e NOS afundam. PSI 20 fecha no ‘vermelho’

A Bolsa de Lisboa fechou esta terça-feira com perdas de 0,23% para 5.425,94 pontos, em linha com a tendência de desvalorização na Europa e num dia em que o euro continua a valorizar face ao dólar. “A bolsa portuguesa encerrou em baixa, influenciada pelo desempenho de algumas ações em particular, como a NOS e a Mota-Engil, enquanto que o comportamento do BCP e da EDP favoreceram o mercado”, explicaram os analistas do BPI.

Esta terça-feira, foram as análises de reseach a determinar as principais quedas nas ações. O Santander atualizou a avaliação da Mota-Engil, tendo diminuído a recomendação para ‘manter’ da anterior indicação de ‘comprar’. Já o preço-alvo foi elevado para 4,50 euros, de 3,10 euros. As ações da construtora caíram 8,49% para 3,505 euros.

“A NOS também terminou com perdas significativas (-4,98%), após o Barclays ter reduzido a avaliação em 3% para os 5,80 euros, reflexo de uma evolução mais contida dos KPI (key performance indicators, indicadores-chave de performance) em 2018. De lembrar que a empresa reportou ontem resultados trimestrais”, referiram os analistas.