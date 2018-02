Mota-Engil e EDP disparam, mas PSI 20 fecha na ‘linha de água’

A Bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira com um ganho ligeiro (0,36% para 5.469,91 pontos), num dia misto para as principais praças europeias e de desvalorização do euro. Em destaque pela positiva esteve o setor da energia, mas quem liderou os ganhos foi a Mota-Engil. Em sentido contrário, a Navigator, o BCP e os CTT penalizaram o índice.

“O mercado nacional encerrou em ligeira alta, à semelhança dos pares europeus”, explicaram os analistas do BPI. “A EDP sobressaiu pela positiva, tendo registado uma valorização de 2,68%, em linha com a performance do sector das utilites na Europa”.

As ações da energética fecharam nos 2,800 euros, enquanto a EDP Renováveis ganhou 0,14% para 7,150 euros, a Galp subiu 0,47% para 14,850 euros e a REN avançou 1,29% para 2,510 euros.

“A Mota-Engil liderou os ganhos do índice PSI20 que acabaram por ser contrabalançados com as perdas protagonizadas pelo BCP e pela Navigator”, explicaram sobre as ações da construtora que avançaram 2,85% para 3,970 euros.

Em sentido contrário, a Navigator perdeu 2,08% para 4,420 euros, o BCP caiu 1,17% para 0,2861 euros e os CTT cederam 0,81% para 3,412 euros.

“Os mercados europeus terminaram em diferentes direções, mas com variações contidas. Ao nível setorial, as utilities lideraram os ganhos, numa altura em que no mercado de dívida, as yields das principais obrigações do tesouro europeias apresentavam uma trajetória descendente. Pelo contrário, as ações mineiras acabaram por encerrar com perdas superiores a 1,50%, apesar do bom desempenho das suas congéneres asiáticas”, explicam os analistas do BPI.

Na Europa, o Euro Stoxx 50 ganhou 0,11%, o alemão DAX avançou 0,19%, o francês CAC 40 subiu 0,26% e o italiano FTSE MIB valorizou 1,01%. Em sentido contrário, o britânico FTSE 100 deslizou 0,14% e o espanhol IBEX 35 cedeu 0,58%.

O euro deprecia-se contra a par norte-americana 0,23% para 1,2302 dólares. No mercado de dívida, Portugal contraria a tendência da zona euro, com as yields das Obrigações a 10 anos a subirem ligeiramente para 2,03%.

“A influenciar o comportamento do mercado de dívida esteve a publicação da inflação para a Zona Euro durante o mês de janeiro: o índice de preços no consumidor apresentou uma evolução de 1,30% face ao mesmo mês do ano passado, um comportamento em linha com o previsto. Se excluirmos os bens mais voláteis, a inflação core (a mais vigiada) situou-se nos 1%, também de acordo com as previsões”, acrescentam.