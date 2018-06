Mota-Engil dispara 5%. Bolsa de Lisboa em alta acompanha Europa

A Mota-Engil fecha a subir 5,11% para os 3,395 euros, numa sessão animada em toda a Europa. O PSI 20 subiu 1,13% para 5.579,7 pontos em linha. A liderar as subidas, para além da Mota-Engil, esteve a EDP Renováveis que está sob uma OPA voluntária da China Three Gorges, a um preço de 7,33 euros, mas que passará a obrigatória quando e se a empresa chinesa comprar a casa-mãe EDP também em OPA. Isso terá certamente efeitos em termos de preço e isso pode explicar que hoje a empresa liderada por João Manso Neto tenha subido 2,64% para fechar acima do preço da OPA nos 8,160 euros. A EDP por sua vez também subiu 1,25% para 3,409 euros, também acima da OPA (3,26 euros), com os investidores a apostarem numa subida do preço a oferta, após a esperada rejeição da oferta por parte da sociedade visada que tem até ao dia 11 de junho, segunda-feira, para elaborar o relatório da visada, com comentários ao preço e ao Plano Industrial. A administração de António Mexia já deu a entender que o preço oferecido pela China Three Gorges não reflete um prémio de controle da EDP.

Também a subir estiveram as papeleiras (A Altri subiu 1,52% para 8,03 euros e a Navigator valorizou 1,93% para 5,55 euros); a Jerónimo Martins que ganhou 1,26% para 13,705 euros; e a NOS (+1,25% para 4,682 euros. Pela negativa destacam-se as quedas das ações dos CTT (-0,49% para 2,84 euros) e as ações da Sonae que caíram 1,5% para 1,044 euros.

A instabilidade política em Itália parece ter acalmado levando o mercado europeu a reagir em alta. Portugal beneficia ainda da manutenção do rating de Portugal com perspetiva em estável, pela agência Fitch.