Mosquitos podem tornar-se as novas ‘agulhas sem dor’

Os mosquitos podem ser a chave para não termos dores ao tirar sangue, ou qualquer exame que envolva sermos picados por uma agulha. De acordo com uma investigação da Universidade do Ohio, nos Estados Unidos, publicada no “Jornal do Comportamento Mecânico de Materiais Biomédicos”, o segredo para a forma como este inseto é capaz de perfurar a pele humana sem causar dor está na sua probóscide (boca em forma de tromba, ou agulha).

Ao estudarem outras pesquisas, estes investigadores descobriram três maneiras pelas quais os mosquitos evitam infligir dor ao recolherem o sangue. Estes insetos segregam a saliva que inclui uma proteína que entorpece a sensação de dor. A parte que extrai o sangue vibra ao perfurar a pele, o que reduz a força necessária e assim facilita a sua penetração.

No entanto, os cientistas descobriram um quarto método através da análise da probóscide da “Aedes vexan” o mosquito fêmea mais comum na América do Norte e cuja parte exterior da sua boca é mais macia na ponta, o que também reduz a força necessária para perfurar a pele humana. Barat Bushan, da Universidade do Ohio, refere que este facto “é importante, porque uma ponta mais macia e mais complacente pode causar menos dor quando perfura a pele, porque deforma menos a pele”