Moscovo considera “muito elevado” risco de guerra entre EUA e Coreia do Norte

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, considerou hoje “muito elevado” o risco de um confronto militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Citado pelos órgãos de comunicação social russos, Lavrov recordou que Moscovo não está confortável com o facto de a Coreia do Norte ter passado a ser uma potência nuclear, mas também afirmou que está nas mãos de Washington avançar com um gesto de desanuviamento.

Mas, perante o acumular de declarações inflamadas e ameaças de vária ordem proferidas de ambos os lados do conflito, o ministro – um dos mais influentes junto do presidente Vladimir Putin – parece estar pouco esperançado nesse desanuviamento.

Perante a escalada das ameaças – o ataque à ilha de Guam e a resposta norte-americana de uma ação de “fúria e de fogo como o mundo nunca viu”, segundo disse o presidente norte-americano Donald Trump – Lavrov afirmou que a Rússia se mantém disponível para evitar o início de um conflito de todas as formas que lhe forem possíveis.