Moscovici está em Lisboa para discutir prioridades do Eurogrupo

O comissário europeu que tutela as pastas dos Assuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade e União Aduaneira, Pierre Moscovici, está em Lisboa hoje e amanhã.

Para hoje, Moscovici tem agendado um encontro com o primeiro-ministro António Costa mas também reuniões com o ministro das Finanças, Mário Centeno e com o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa e ainda a vice-presidente Elisa Ferreira.

Na reunião com Mário Centeno, o comissário europeu dos Assuntos Económicos pretende discutir as prioridades do Eurogrupo, que o ministro da Finanças português começa a liderar a 13 de janeiro de 2018