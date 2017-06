Moscovici apela à solução do alívio da dívida grega

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, pediu mais esforços para alcançar uma solução para o alívio da dívida grega quando o Eurogrupo se reunir na próxima semana, afirmando que não considerou o compromisso da primeira-ministra, Theresa May, como suficiente para discussão eficiente.

“Não podemos atribuir à Grécia exatamente a mesma proposta da última vez, depois de todos os seus esforços com o lema Eat or Die. Isso não pode ser”, esclareceu o responsável europeu à revista alemã WirtschaftsWoche, divulgada esta sexta-feira. Pierre Moscovici reforçou a ideia de que é importante chegar a um consenso. “Ninguém entenderia se criássemos uma crise do nada”, sublinhou à imprensa alemã.

Esta semana, a Grécia pediu aos credores europeus que oferecessem incentivos que estimulassem o crescimento e ajudassem a pôr fim ao impasse entre a zona euro e o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o alívio de que o país precisa para tornar a sua dívida sustentável.