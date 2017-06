Moscatel de Setúbal SIVIPA 1996: Poderoso com prémio

Este vinho da Sociedade Vinícola de Palmela só foi superado por um Sherry de Espanha, que averbou 99 pontos.

Neste concurso, os vinhos com pontuações acima de 95 pontos são divididos em categorias, de acordo com o preço, estilo ou casta, de onde emergem as medalhas platinium em diferentes segmentos. Este Moscatel de Setúbal SIVIPA 1996 recebeu a distinção de ‘Best Portuguese Fortified’. E note-se que este foi o quinto prémio relevante averbado.

Trata-se de um vinho e cor topázio, com reflexos esverdeados. É um licoroso potente, com um teor alcoólico de 17 graus a sublinhar os aromas complexos que a sua evolução permite. Os especialistas indicam que este moscatel tem notas de avelã, flor de laranjeira e mel. Este néctar é elaborado em depósitos, em que o mosto sofre uma ligeira fermentação, sendo adicionada aguardente vínica de qualidade para bloqueá-la. A maceração dura aproximadamente cinco meses. Depois, seguiu-se um estágio de 17 anos em barricas velhas de carvalho francês.

Recomenda-se servir a uma temperatura entre os oito e os 14 graus centígrados.

Acrescente-se, em jeito de remate, que o Moscatel de Setúbal SIVIPA 1996 não foi o único que fez boa figura – neste caso excelente – na iniciativa da Decanter. Os Vinhos da Península de Setúbal trouxeram para casa, no total, 44 prémios: dois platinium, um ouro, cinco pratas, 18 bronzes e 18 commended – que não chegaram às medalhas, mas merecem ser recomendados. A competição teve em prova mais de 17 mil vinhos de todo o mundo, que foram provados por 219 juízes especialistas, incluindo 65 masters of wine e 20 master sommeliers.