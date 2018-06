Moon Jae-in quer Coreia do Norte a organizar Mundial de 2030

A bola ainda rola no Mundial de Futebol na Rússia, mas já há países a candidatarem-se para receber o Mundial de 2030. Entre as candidaturas poderá haver uma surpresa: o trio Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. A proposta foi lançada pelo presidente sul-coreano, Moon Jae-in, à entidade máxima do futebol mundial, a FIFA, e visa aproveitar o clima de desanuviamento das tensões na região.

A proposta de organizar um Mundial de Futebol foi apresentada, de forma informal, pelo líder sul-coreano ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante um jogo entre a Coreia do Sul com o México.

Moon Jae-in propôs inicialmente que os três países, que restauraram relações diplomáticas recentemente, recebam o Mundial de Futebol em 2030, mas o mais provável é que isso venha a acontecer apenas no campeonato seguinte, em 2034. Em causa está a regra não escrita que sugere a rotatividade entre os continentes na organização do campeonato.