Moody’s salienta fraqueza dos setores da banca em Portugal e Itália

A fraqueza dos setores da banca em Portugal e em Itália é citada pela agência de notação Moody’s como um dos fatores importantes no outlook macroeconómico na Europa, com a agência a antever um 2017 com crescimento moderado num contexto de pouca margem de manobra em termos de políticas.

Numa apresentação em Lisboa, Dietmar Hornung, associate managing director de risco soberano na agência, avançou que Portugal e Itália apresentaram apenas “melhorias modestas na capitalização do setor da banca” nos últimos anos, salientando que a qualidade dos ativos permanece um desafio.

“A boa notícia é que atualmente os desenvolvimentos na banca não estão a conduzir os ratings soberanos na Europa”, referiu Hornung. “Uma razão para isto foram as melhorias na regulação e a segunda, relacionada, foram as melhorias nas capitalizações dos bancos, com progressos em todos os países”.