Moody’s: Ratings não deverão ser penalizados pelo fim dos estímulos do BCE

O fim do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu (BCE), no próximo ano, irá causar uma subida dos custos de financiamento dos países da zona euro. No entanto, os Estados deverão ter capacidades de gerir este aumento nos gastos e os ratings não deverão ficar comprometidos, segundo a agência de notação financeira Moody’s.

“O ritmo de normalização da política monetária na zona euro será gradual e o BCE irá manter uma folha de balanço alargada, bem como um amplo nível de política acomodatícia”, explicou Colin Ellis, chief credit officer para a Europa da Moody’s e co-autor do relatório.

“Apesar de passíveis de gerir pela maioria dos emitentes, a subida dos juros irá afetar mais alguns do que outros e a diferentes horizontes, maioritariamente dependentes nos termos dos pagamentos de juros das dívidas, bem como da diferente entre os juros pagos na maturidade da dívida e os da nova dívida”, refere.

No que diz respeito a dívida pública, a Moody’s explica que os soberanos estão relativamente protegidos contra um aumento das yields em mercado secundário a curto e médio prazo.

O cenário base da agência é que as yields subam gradualmente em mercado secundário, mas que os encargos com juros dos soberanos da zona euro continuem a diminuir nos próximos ano. A expetativa é explicada pela confiança em que as novas emissões de dívida irão conseguir taxas mais baixas que substituem dívida que chega à maturidade e que tem taxas mais elevada, como tem acontecido em Portugal

“Os nossos cálculos sugerem que, para os governos da zona euro, a taxa de juro que pagam sobre a sua dívida é atualmente de 150 a 200 pontos base acima do rendimento de mercado de instrumentos com maturidade semelhante. Em geral, isso implica que há espaço para que as taxas subam mais antes que os encargos de juros dos governos centrais aumentem”, sublinha o relatório.

Fonte: Moody’s

Seguradoras vão beneficiar, mas há condicionantes para a banca

Em relação às empresas, o relatório explica que emitentes com ratings mais baixos deverão ser mais afetados, já que têm, em princípio, métricas menos robustas e menor capacidade de fazer face a juros mais pesados. Ainda assim, a agência diz não esperar que este fator, isoladamente, cause qualquer descida nos ratings.

O impacto negativo de médio prazo para o crédito deverá ser limitado no caso da maioria das empresas não financeiras, especialmente para os emitentes com grau de investimento. Já para a banca, a Moody’s refere que os efeitos irão depender do enquadramento regulatório e necessidades de financiamento.

“A retirada do estímulo terá um impacto mais misto sobre os bancos do que outros emissores, dependendo de mix de financiamento individual e capacidade de reapreciar juros sobre empréstimos”, afirma, sublinhando que o impacto poderá ser positivo para a banca em Espanha e Itália.

“As crescentes yields são positivas para as seguradoras, mas os retornos dos investimentos continuarão a cair no curto prazo. Para as seguradoras de vida, taxas mais altas reduzirão a pressão de capitalização e diminuirão o risco de os retornos de investimento caírem abaixo das taxas que garantem aos segurados”, acrescenta.

Na última reunião de política monetária, a 14 de junho, o BCE anunciou que o programa de compra de ativos da zona euro irá decorrer com a compra de 30 mil milhões de euros por mês até setembro e que no último trimestre do ano irá continuar com um volume mensal de 15 mil milhões de euros. As compras líquidas assim acabar em 2019, mas irá ainda seguir-se uma política de reinvestimentos.

Fonte: Moody’s