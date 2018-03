Moody’s: Papeleiras europeias deverão aumentar resultados entre 2% e 4%

As empresas europeias das indústrias do papel e dos produtos florestais deverá continuar a beneficiar do aumento dos preços, melhorias na produtividade e sinergias propiciadas pelas recente onda de aquisições, segundo a Moody’s. A agência de notação financeira atribui um outlook ‘estável’ para o grupo de empresas que analisa, em que se inclui a portuguesa The Navigator Company.

“Esperamos que os resultados operacionais consolidados das 40 empresas de papel e produtos florestais que avaliamos aumente entre 2% e 4% nos próximos 12 a 16 meses”, afirmou a agência, num relatório publicado esta segunda-feira. No ano passado, os resultados do grupo aumentaram 4,8%, acima do valor antecipado pela Moody’s.

O crescimento dos rendimentos deverá ser impulsionado não só pelos preços, produtividade e sinergias, mas também de um aumento da procura por produtos de madeira, packaging de papel e polpa. Estes fatores serão, no entanto, penalizados por uma diminuição na procura por papel e subida de custos com transporte, trabalhadores, energia e químicos.