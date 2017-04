Moody’s mantém rating da EDP e avalia positivamente venda da Naturgas

A agência de notação Moody’s reafirmou esta segunda-feira à noite o rating de longo prazo da EDP em ‘Baa3’, ou seja, com risco moderado, mantendo o outlook como estável. A notação é justificada pelo negócio da venda da subsidiária para a atividade de distribuição de gás em Espanha, Naturgas Energía Distribución (NED) pela EDP a um consórcio de investidores liderado pela J.P. Morgan.

A avaliação da dívida subordinada da EDP também não se alterou e mantém-se com um rating ‘Ba2’ e um outlook estável. A empresa liderada por António Mexia tinha já anunciado que parte do encaixe financeiro resultante da venda da Naturgas seria aplicado na oferta pública de aquisição (OPA) às 22,46% das ações da EDP Renováveis que não detém.

A OPA começou na terça-feira da semana passada com uma oferta de 6,80 euros por ação da subsidiária de energias renováveis. Moody’s referiu em comunicado que espera que o negócio esteja terminado no terceiro ou quarto trimestre de 2017. “A Moody’s estima que o efeito financeiro líquido combinado de ambas as transações será amplamente neutro na suposição de que ficam completos conforme planeado”. explicou a agência, que considera que “o perfil de risco do grupo continua robusto”.