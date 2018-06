Moody’s eleva rating da EDA para Ba2

A agência de notação financeira subiu o rating da dívida a longo prazo da Eletricidade dos Açores (EDA) de Ba3 para Ba2, alterando a perspectiva (outlook) de positiva para estável.

A melhoria do rating da EDA reflete a visão da Moody’s de que a empresa deve ser capaz de sustentar um perfil financeiro sólido, apoiado pelo último acordo que reforça o histórico de “continuidade e transparência” da estrutura regulatória.

A avaliação da Moody’s é ainda sustentada pela melhoria gradual da economia na Região Autónoma dos Açores (RAA, com rating Ba2 outlook positivo), que é um fator de suporte para o rating da EDA. “Isso permitiria ao grupo financiar a maior parte de seu ambicioso investimento de capital a partir da geração interna de caixa, além de manter um perfil financeiro consistente com a orientação para um rating Ba2”, sustenta a Moody’s.

A agência de notação financeira sinaliza ainda que na base desta revisão em alta do rating da EDA esteve a melhoria gradual da economia regional e um aumento modesto no consumo de energia. O PIB da Região Autónoma dos Açores (RAA) cresceu 1,8% em 2017 e a procura de eletricidade aumentou 0,3%, para 735GWh.

A previsão da Moody’s é de um crescimento do PIB em Portugal de 2,1% em 2018, o que deve reflectir-se num novo fortalecimento da economia da RAA. A agência de rating espera que esta evolução tenha reflexos positivos na procura de energia regional no médio prazo, embora moderada pela adoção gradual de medidas de eficiência energética.

A classificação Ba2 reflecte ainda o perfil financeiro da EDA, que beneficiou da geração positiva de fluxo de caixa no período regulamentar anterior, em parte graças a investimentos de capital mais lentos do que o planeado, apesar dos movimentos adversos como do aumento do pagamento de dividendos para 18 milhões de euros em 2017. O grupo reduziu também a dívida líquida para 226 milhões de euros no final de 2017, contra 242 milhões de euros no final de 2014.