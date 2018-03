Moody’s altera perspetiva do rating do BCP para positiva

Moody’s reafirmou o rating de depósitos e o rating da dívida sénior do Banco Comercial Português, ambos na atual classificação de B1 (non investment grade), e muda a perspectiva (Outlook) para positiva, no seu Global Credit Research datado de 22 de março. O que significa que poderá melhorar o rating no futuro.

“A Moody’s Investors Service afirmou hoje para o Banco Comercial Português e para as entidades por si suportadas, os ratings de depósito e dívida de longo prazo em B1. Ao mesmo tempo, a agência de classificação de risco também reafirmou a avaliação do perfil intrínseco de risco de crédito do banco (BCA – baseline credit assessment) e o BCA ajustado em b2”, diz a agência.

O seu rating da atual dívida subordinada foi confirmado em B3; sua classificação das ações preferenciais manteve-se em Caa2 (hyb), acrescenta a Moody’s.