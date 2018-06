Moody’s afirma que tarifas são negativas para a indústria siderúrgica

A Moody’s considera que as taxas aduaneiras dos Estados Unidos da América (EUA) sobre o aço e alumínio vão levar à subida das importações da União Europeia (UE) e serão negativas para a indústria siderúrgica europeia.

Num comentário, a agência de notação financeira norte-americana cita dados da Associação Europeia da Indústria Siderúrgica (Eurofer, sigla em Inglês) que mostram que as importações de aço na Europa nos primeiros quatro meses do ano aumentaram 8,4% em relação a 2017 devido às tarifas norte-americanas.

“Acreditamos que a saúde futura da indústria siderúrgica da UE dependerá da rapidez e da eficácia com que a Comissão Europeia poderá introduzir medidas para limitar as importações de aço mais barato de países que não estão sujeitos às atuais tarifas antidumping da UE”, afirma a Moody’s.

Num relatório assinado pelo senior credit officer Gianmarco Migliavacca, a agência revela que as medidas de retaliação que estão a ser estudadas por Bruxelas “não darão nenhum alívio significativo porque o volume de importações de aço dos EUA é insignificante em menos de um milhão de toneladas por ano”.

De acordo com os dados da Eurofer, as exportações de aço do bloco para os EUA foram de apenas cinco milhões de toneladas no ano passado, ou seja, aproximadamente 16% do total das exportações de aço de toda a UE. “O efeito direto das tarifas será mais limitado para a indústria siderúrgica europeia em comparação com o efeito indireto nas maiores importações para a UE (…). A decisão do governo dos EUA de aplicar a taxa sobre o aço importado do México e do Canadá prejudicará a rentabilidade dos produtos de aço acabados fornecidos aos EUA pela fábrica da ArcelorMittal canadiana e pela Outokumpu mexicana”, destaca o analista.

Evolução das importações de aço para a União Europeia

Fonte: European Steel Industry Association (Eurofer)