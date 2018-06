Monumental Palace Hotel do Porto vendido a grupo francês

O Monumental Palace Hotel, no Porto, foi vendido ao grupo francês Paris Inn e vai passar a chamar-se Maison Albar Hotel Porto Monumental, anunciou hoje a Mystic Invest num comunicado onde não é revelado o valor do negócio.

O acordo de venda do Monumental Palace Hotel à Paris Inn “surge na sequência de negociações ao longo de vários meses, durante os quais a empresa francesa demonstrou um elevado interesse nesta peça única de arquitetura, considerado como ideal para o processo de expansão internacional da marca Maison Albar”, avança em comunicado a holding de Mário Ferreira que controla a Douro Azul.

“A proposta apresentada foi justa para a paixão e dedicação que todos temos dado a este projeto”, afirma Mário Ferreira citado no documento.

Considerando que a decisão de vender não foi fácil, o empresário sublinha que “apenas uma proposta efetivamente irrecusável e um compromisso por parte da Paris Inn Group de dar continuidade ao projeto” permitiu avançar com o negócio.

O projeto do Monumental Palace Hotel iniciou o seu processo de recuperação do edifício histórico da Avenida dos Aliados em outubro de 2015, estando agora na fase final de obra, estando previsto o fecho do processo de construção até ao final de julho e a abertura para setembro.

Mário Ferreira manifestou vontade de continuar a investir e a desenvolver projetos turísticos na região, mas sublinhou que a empresa mantém o foco no desenvolvimento do seu ‘core business’ na área dos cruzeiros, quer no Douro com a DouroAzul, quer a nível internacional com as outras empresas do grupo.