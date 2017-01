Montijo vai mesmo ser o aeroporto complementar de Lisboa

A solução complementar para aumentar a vida do aeroporto de Lisboa vai mesmo avançar no Montijo, avança o DN. Mas ao contrário do que se previa, a Portela+1 não será exclusiva das companhias aéreas low-cost, porque não é possível do ponto de vista legal obrigar as transportadoras a operar num ou em outro aeroporto.

A ANA deverá aplicar taxas aeroportuárias mais reduzidas na pista complementar. Este novo terminal do aeroporto não será low-cost como estava inicialmente pensado, mas terá taxas low-cost. Os valores praticados vão ser a principal porta de entrada para as companhias de mais baixo custo, numa altura em que várias transportadoras têm reclamado contra os aumentos de preços praticados pela ANA em Portugal.

Com a opção de mudança a ser feita através das taxas, resolvem-se dois problemas: liberta-se espaço no principal aeroporto de Lisboa e, indiretamente, convida-se as companhias tradicionais e com maior estofo financeiro a ficarem no Aeroporto Humberto Delgado. A TAP é, desde logo, uma das maiores beneficiadas, já que conquista espaço no seu hub principal.