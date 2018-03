Montepio vai pedir uma inspeção tributária voluntária às Finanças

A Associação Mutualista Montepio Geral vai se voluntariar para uma inspeção tributária das Finanças, garantiu o presidente Tomás Correia, em entrevista ao Dinheiro Vivo. Explicou ainda que a associação esclareceu o regime fiscal que lhe era aplicável com as Autoridade Tributária (AT), mas que não pediu qualquer isenção de IRC para poder beneficiar do crédito fiscal.

“Para que não haja dúvidas, para que os portugueses saibam o rigor com que nós tratamos estas coisas, a AMM vai pedir uma inspeção tributária voluntária à AT. E nós não temos dúvidas nenhumas de que está bem feito”, afirmou Tomás Correia, sobre a questão dos créditos fiscais.

O presidente da associação explicou, ao DV, que teve dúvidas sobre o regime fiscal que lhes era aplicável porque “a isenção ou não isenção não é algo que decorra automaticamente da lei”, mas sim “por despacho do titular das Finanças”, explicou. “A AT respondeu-nos dizendo que, de facto, não preenchíamos, a partir de 2017, as condições de isenção”, acrescentou.