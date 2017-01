Montepio vai criar holding para bancos em África e encontrar parceiros

Uma holding para Angola e Moçambique, é o que está nos planos de José Félix Morgado, presidente da Caixa Económica Montepio Geral, segundo a entrevista concedida ao jornal Expresso deste sábado.

A exposição a África, onde tem 51% do Finibanco Angola e 45,8% do moçambicano Banco Terra, vai passar para uma holding que resultará de uma parceria internacional e que deverá estar concluída até junho, avança o jornal na sequência de uma entrevista ao presidente do Montepio.

O montante de ativos da holding ascende a 660 milhões de dólares, e o Montepio ficará com 5% a 7% da holding através da entrega da posição no Finibanco Angola e do Banco Terra. Desta forma, “mitigamos o risco operacional e a exposição e podemos crescer em conjunto num mercado mais alargado”, diz o presidente do banco ao Expresso.