Montepio: Tomás Correia e Jorge Silvério constituídos arguidos pela Procuradoria

Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista do Montepio, volta a estar sob os holofotes mediáticos. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) constituiu esta semana como arguido António Tomás Correia num novo inquérito-crime, revelou o “Expresso” na sua última edição. Tomás Correia entrou para o Montepio em 2004 e foi presidente do banco entre 2008 e 2015.

O caso está relacionado com suspeitas de terem sido cometidos crimes de burla qualificada, abuso de confiança, branqueamento de capitais, fraude fiscal e corrupção num negócio de financiamento bancário para a compra de uma urbanização e terrenos em Alfragide, no concelho da Amadora.

O Jornal Económico questionou o presidente da Associação Mutualista sobre a notícia do “Expresso”, mas não obteve comentários.

Para já, além do actual presidente da Associação Mutualista, foi constituído um segundo arguido, um construtor civil da Amadora, Jorge Silvério, revelou o semanário na última edição. Na quarta-feira, o Ministério Público, a PSP e a Autoridade Tributária levaram a cabo várias buscas a casas e empresas, sendo que a operação não abrangeu nenhuma instalação do Montepio, ao contrário do que o Expresso tinha inicialmente noticiado na sua edição online.

Numa nota enviada esta quinta-feira à imprensa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) tinha confirmado a existência de um inquérito dirigido pelo Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde estão a ser investigados factos relacionados com o financiamento concedido pelo Montepio Geral e pelo antigo BES a um fundo, para aquisição de terrenos.

O comunicado refere que foram esta quarta-feira, dia 4, realizadas várias buscas, das quais resultaram dois arguidos. Nenhuma das buscas teve lugar em instalações do Montepio Geral, sublinha a PGR.

O inquérito, que se encontra em segredo de justiça, teve início em 2016 em causa está a prática de crimes de burla qualificada, abuso de confiança, branqueamento, fraude fiscal e, eventualmente, corrupção.

A investigação do DCIAP teve origem em documentos encontrados em buscas da ‘Operação Marquês’, o caso de corrupção que tem como protagonista o ex-primeiro-ministro José Sócrates, e não está relacionada com uma denúncia entregue ao Ministério Público pelo Banco de Portugal, noticiada pelo jornal “Público”, sobre circulação de fundos com origem em Angola, revela o “Expresso”.

As investigações em torno da gestão de Tomás Correia, ainda presidente da Associação Mutualista, somam-se. A Associação é supervisionada pelo Ministério da Segurança Social liderado por Vieira da Silva.

Já no final do mês de dezembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou que se “encontra em investigação” uma denúncia feita pelo Banco de Portugal em julho do ano passado, envolvendo movimentos que passaram pela Caixa Económica Montepio Geral (CEMG). Em causa estarão operações financeiras transfronteiriças entre Angola e Portugal e que não terão sido reportadas ao abrigo das regras de combate ao crime de branqueamento de capitais.

Em abril de 2015 o Departamento de Acção Sancionatória (DAS) do Banco de Portugal detectou a circulação de fundos com origem em Angola, e que envolviam o Finibanco Angola e o Montepio (o principal accionista) que considerou de sensibilidade elevada, recomendando que fossem comunicados às autoridades policiais.

O Banco de Portugal deduziu acusações contra o banco e dois antigos gestores, Tomás Correia e Almeida Serra, por deficiências no controlo de movimentos financeiros ilícitos. A instituição liderada por Carlos Costa acusa o Montepio e dois ex-gestores de terem descurado a introdução das medidas necessárias ao controlo de movimentos financeiros ilegais.

Em causa estão deficiências no sistema de controlo interno do banco na prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo, falhas que foram detetadas numa auditoria forense, realizada em 2015 pela Deloitte, e que estiveram na base da acusação pelo departamento de Ação Sancionatória (DAS) do Banco de Portugal. Tomás Correia, antigo presidente da Caixa Económica Montepio Geral, deixou o comando do banco em 2015. Chefia atualmente a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG).

Esta nova investigação surgiu inicialmente no “Expresso” online. O jornal da Impresa dá na sua edição em papel detalhes da investigação do DCIAP. Em causa no novo processo está o negócio imobiliário do Marconi Parque, como é conhecido um conjunto de 86 lotes de terrenos situados junto à estação emissora de Alfragide, na Amadora, e que foram propriedade do fundo de pensões da Rádio Marconi, até serem vendidos em 2006 por 41,6 milhões de euros ao fundo de investimento imobiliário fechado Invesfundo II, com recurso a empréstimos concedidos, a meias, pelo Montepio e pelo Banco Espírito Santo (BES). Uma empresa de Jorge Silvério, a Silverurb — Engenharia, Arquitetura e Consultoria Lda, foi escolhida para gerir e fiscalizar o projeto de urbanização, diz o jornal, que avança que há suspeitas sobre eventuais pagamentos não declarados entre os arguidos.

Recentemente o Montepio Geral, liderado por José Félix Morgado, disse que prevê fazer uma “desalavancagem sustentada da exposição ao risco imobiliário” e a “desconsolidação do Fundo Finipredial no final de 2017”, diz o banco no seu plano estratégico.

O Banco de Portugal deu ordem para o Caixa Económica Montepio Geral, liderada actualmente por José Félix Morgado, passar a sociedade anónima, para se autonomizar da Associação Mutualista, tal como avançou em primeira-mão o Jornal Económico. É o ‘ring fencing’ do banco liderado por José Félix Morgado, que foi aprovado na passada sexta-feira em Assembleia Geral, e que agora irá ser aprovado pelo Conselho de Administração e formalizado junto do Banco de Portugal ao abrigo do Decreto Lei 190/2015.

Segundo o jornal Expresso o Invesfundo II foi criado em dezembro de 2005 e é desde o início gerido pela Gesfimo, uma sociedade gestora de fundos do Grupo Espírito Santo.

Este fundo é participado por cinco entidades, que o Expresso não conseguiu identificar.

Em dez anos, entre 2005 e 2015, o Invesfundo II recebeu ao todo 74 milhões de euros em empréstimos do BES e do Montepio, em partes iguais, ou seja, 37 milhões de euros de cada um dos bancos, tendo dado apenas como garantias os próprios terrenos, revela a notícia.

Segundo o jornal o projeto deveria estar concluído e vendido até 2015 mas o facto de as obras de urbanização se terem arrastado levou a Gesfimo a prolongar a vigência do fundo por mais cinco anos, até 2020. Já em 2016, no último relatório de contas apresentado à CMVM, a Gesfimo viu-se obrigada a declarar mais de 20 milhões em imparidades. Os terrenos chegaram a estar avaliados em 74 milhões em 2009, mas no final de 2015 esse valor tinha descido para 60 milhões, revela o semanário.

No final de novembro passado, a sociedade gestora do GES, liderada por Pedro Melo Breyner, convocou uma assembleia geral para discutir “a difícil situação financeira do fundo”, que estava agendada para o dia 30 de dezembro, escreve o “Expresso”. Mas não se sabe se foi adiada.

Nos pontos da agenda estava, caso não haja um aumento de capital ou a entrada de mais dinheiro emprestado, a possibilidade de um pedido de Processo Especial de Revitalização (PER) ou a dissolução e liquidação do fundo.

O “Expresso” avança que o negócio imobiliário do Marconi Parque teve dois percalços. O primeiro está relacionado com a circunstância de o fundo ter comprado os terrenos quando já tinha expirado o prazo para a realização das obras de urbanização previstas no alvará, emitido em 2000. Isso obrigou a Gesfimo a apresentar um novo pedido à Câmara em 2007 e a reforçar para nove milhões de euros uma garantia bancária depositada em nome da autarquia, e fez com que as obras de infraestruturas começassem apenas em 2009.

Escreve ainda o “Expresso” que em 2011 ainda não tinham sido apresentados à câmara municipal os projetos de arquitetura e especialidades para os prédios a construir (76.545 m2 de edifícios de serviços e 89.558 m2 para habitação).

Entretanto, a falência do empreiteiro que tinha sido contratado para fazer as infraestruturas e um subsequente litígio em tribunal levou as que as obras ficassem paradas e só fossem retomadas em 2015. Nessa altura, o financiamento do BES e do Montepio foi reforçado de 63 para 74 milhões. E de lá para cá as obras não foram concluídas e o dinheiro acabou.

O segundo contratempo, segundo o Expresso, teve que ver com o facto de o plano de loteamento que tinha sido vendido pelo fundo de pensões incluir um terreno que era propriedade de terceiros. “Assim, sob pena de pôr em crise a operação de loteamento, o Invesfundo II viu-se na contingência de negociar a compra desse terreno, que confronta a norte com os lotes da Marconi Parque e, deste modo, sanar o vício que afetava o loteamento e respetivo alvará”, reportou a Gesfimo no relatório e contas de 2008, e reproduzido pelo jornal.

Na passada sexta-feira a assembleia-geral extraordinária do Montepio Geral decidiu que tem de ser posta em prática a mudança para sociedade anónima, exigida pelo Banco de Portugal.

“Foi deliberado que o conselho de administração executivo da Caixa Económica Montepio Geral formalize a instrução do processo de transformação em sociedade anónima, apenas com um voto de abstenção”, indica o comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Tratou-se de uma Assembleia Geral Extraordinária que começou no dia 22 de novembro de 2016, foi retomada a 13 de dezembro de 2016 e concluida a 6 de janeiro de 2017. “O resultado desta última sessão foi o seguinte: Foram incluídas recomendações do Banco de Portugal por modificação do projeto de estatutos da CEMG, aprovado em Assembleia Geral de 22 de novembro de 2016, por maioria; Foi deliberado que o Conselho de Administração Executivo da CEMG formalize a instrução do processo de transformação em Sociedade Anónima, apenas com um voto de abstenção”, refere o comunicado.

O Banco de Portugal deverá aprovar a passagem do MG a SA muito rapidamente, uma vez que foi uma exigência sua.