Montepio recebe capital de 50 Misericórdias

O negócio vai ser fechado nesta sexta-feira e vão entrar no capital do banco liderado por Carlos Tavares cerca de 50 instituições da economia social, incluindo misericórdias, cada uma com valores simbólicos, soube o Jornal Económico.

“É a formalização de um contrato de aquisição de uma parte do capital da Caixa Económica Montepio Geral por um conjunto de instituições, onde se inclui a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Estamos a apontar para um valor à volta dos 75 mil euros”, disse esta semana à TVI Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Para além das Misericórdias entram também outras entidades, como a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS), liderada pelo padre Lino Maia, segundo fontes conhecedoras do processo.

Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias, disse ao JE que “as misericórdias não entram todas ao mesmo tempo e o processo só será fechado no prazo de um mês”. O responsável pela União das Misericórdias diz que a maioria destas entidades (entre 40 a 50) entra com 1.000 euros. Há “duas ou três” que entram com 5.000 euros, para além da Santa Casa da Misericórdia do Porto, liderada por António Tavares, que já disse que entrava com 10.000 euros e ainda a SCML, liderada por Edmundo Martinho, que anunciou um investimento de 75 mil euros.

Sendo cerca de 50 as entidades que entram no capital da Caixa Económica Montepio Geral, segundo fonte próxima da Associação Mutualista, e tendo por referência estes valores de investimento referidos por Manuel Lemos, não se espera um investimento muito acima dos 145 mil euros no capital do Montepio.

Esta entrada será feita através de um aumento de capital subscrito exclusivamente pelas entidades da economia social. Os valores de investimento das Misericórdias no capital do banco Montepio Geral ficam assim aquém dos que foram projetados ao longo de meses de avanços e recuos.

A Associação Mutualista, em Conselho Geral, aprovou ontem a alienação de até 2% do capital da Caixa Económica a parceiros da economia social, um passo necessário à entrada da Misericórdia de Lisboa e de outras no capital do banco.

Uma participação de até 10% avaliada, na altura, em cerca de 200 milhões, passou agora para uma participação máxima de 2%, onde, tendo em conta o valor da Caixa Económica no balanço de 2017 da Associação Mutualista, que é de 1,88 mil milhões líquido de imparidade, implicaria um investimento de 37,6 milhões de euros.

Mas como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa revelou entretanto o valor do seu investimento, já se sabe que o valor que hoje será conhecido de investimento do grupo de Misericórdias, não chega nem de perto a 0,1%.

Nesta sexta-feira, pelas 11h30, decorre na Associação Mutualista Montepio, na Baixa de Lisboa, a cerimónia de formalização de entrada das misericórdias no capital do banco. Na cerimónia de apresentação do projeto de Instituição Financeira da Economia Social estarão presentes, presidindo à sessão, António Tomás Correia, presidente do conselho de administração da Associação Mutualista Montepio, Manuel de Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, João Marques Pereira, Presidente da Associação Portuguesa de Mutualidades, e Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Além dos responsáveis pelas principais instituições da economia social, estará presente Carlos Tavares, presidente da Caixa Económica Montepio Geral. Este investimento serve apenas para criar a génese de um banco da economia social, que muito tem defendido Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista. Pois, tal como já disse publicamente Carlos Tavares, presidente da CEMG, o banco tem um rácio de capital CET1 de 13,2%, segundo dados de 31 de dezembro de 2017, contra 10,4% um ano antes.

“Temos rácios de capital confortáveis”, disse o presidente da CEMG quando na altura foi questionado se a instituição precisaria de um reforço de capital por parte da Associação Mutualista ou de novos investidores. “Tanto quanto podemos antecipar, não precisaremos de um aumento de capital este ano”, acrescentou Carlos Tavares, referindo, na altura, que no terceiro trimestre deverá ter lugar uma emissão de dívida subordinada.