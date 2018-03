Montepio pretende “estruturas comuns a todo o grupo” com novos estatutos

A transformação da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) em sociedade anónima, em 2017, com novos estatutos, obriga a maiores exigências regulamentares e concorrenciais. Neste contexto, a CEMG pretende aproveitar a oportunidade para aprofundar ou criar estruturas comuns a todo o grupo, com vista “à obtenção de sinergias, que beneficiem as suas diversas organizações”.

“Num contexto mais abrangente, deverão ser aproveitadas as oportunidades existentes para aprofundamento e/ou criação de estruturas comuns a todo o Grupo Montepio, em ordem à obtenção de sinergias, que beneficiem as suas diversas organizações, sem prejuízo da segregação de funções exigida pela regulamentação aplicável”, explicou a sociedade, numa Carta de Missão dos Órgãos Sociais, divulgada esta segunda-feira.

A CEMG refere que, a par das sinergias dentro do grupo, pretende manter a diversidade de atividades entre banca comercial e de banca de investimentos, proporcionando “um desenvolvimento autónomo e especializado dessas duas grandes áreas, sem prejuízo da necessária articulação e do respeito pelos objetivos comuns do grupo”.

O banco detido a 100% pela Associação Mutualista reforça que “há que ter em contar que os balcões da CEMG são o canal privilegiado de distribuição da oferta das diferentes organizações do Grupo Montepio, com especial destaque para a distribuição de produtos mutualistas disponibilizados pelo Montepio Geral – Associação Mutualista e a correspondente relação desta com os seus associados, sempre no respeito estrito das

disposições legais e regulamentares aplicáveis”.

Entre os objetivos estão, segundo a carta, o relacionamento interpessoal com os clientes e a melhoria dos serviço, incluindo eficiência e adequação da oferta às necessidades dos clientes. Neste contexto, consideram “fundamental a adaptação dos modelos de negócio com recurso à inovação tecnológica que permita combinar o aumento da eficiência com a preservação da relação personalizada com os clientes”.

“Compromissos assumidos pela CEMG assentam sobre pilares de exigência, rigor e sentido ético”

“Responsabilidades assumidas com as autoridades de supervisão, no estrito e escrupuloso cumprimento da lei”; “exigência, rigor e sentido ético”; “rigor,

completude e clareza da informação prestada aos clientes sobre todos os produtos distribuídos, bem como de adequação das respetivas ofertas aos seus destinatários”, são alguns dos mandamentos da nova Caixa Económica Montepio Geral, liderada por Carlos Tavares, ex-líder do regulador dos mercados.

Por último, a CEMG dirige-se ainda aos acionistas, dizendo que tem “sempre presentes os princípios da ética nos negócios”, mas que “enquanto instituição de crédito terá de remunerar adequadamente o/s seu/s acionista/s com carácter estável e sustentado”.

“As responsabilidades assumidas pela CEMG junto dos seus acionistas fundam-se nas responsabilidades assumidas com as autoridades de supervisão, no estrito e escrupuloso cumprimento da lei e do quadro regulamentar aplicáveis. Em particular, deverão ser observados os mais elevados padrões no cumprimento das obrigações recentemente reforçadas no que diz respeito aos requisitos de rigor, completude e clareza da informação prestada aos clientes sobre todos os produtos distribuídos, bem

como de adequação das respetivas ofertas aos seus destinatários”, assume a CEMG.

[Notícia atualizada às 16h34]