Montepio Geral vai criar um Conselho Estratégico para as Misericórdias terem assento

Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista, anunciou em conferência de imprensa que vai ser criado um Conselho Estratégico que será composto pelos novos acionistas da economia social. “Haverá um Conselho Estratégico, uma Assembleia de Representantes, com reuniões periódicas, onde serão discutidas orientações estratégicas de forma consensual”, disse Tomás Correia.

O modelo de governo vai ser alterado para acomodar este Conselho que é um órgão consultivo que vai ter uma palavra a dizer nas orientações estratégicas e no acompanhamento da implementação destas orientações, disse Tomás Correia. Mas, ao contrário do que parece ter sugerido o Presidente da Associação das Mutualidades, João Marques Pereira, o Montepio não vai dar crédito a projetos da economia social que têm menos aceitação noutros bancos, porque, disse Tomás Correia, a entrada destas instituições no capital não visa o facilitismo. “As regras prudenciais são para cumprir”, disse. O Montepio, garante o maior acionista, “visa servir todos os agentes”.

Tomás Correia anunciou ainda que o banco vai dedicar parte dos resultados da Caixa Económica à criação de um fundo capital de risco que vai investir em projetos inovadores da área da economia social. A aplicação dos resultados é matéria dos acionista, disse ainda.

O presidente da Associação Mutualista explicou que algumas das 50 instituições – o que inclui Misericórdias, IPSS, Fundações e Cooperativas – já formalizaram os contratos de compra de ações do banco. A entrada destas instituições é através da compra de ações detidas pela Associação Mutualista, e não através de aumento de capital do banco.

Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que vai investir nesta fase 75 mil euros, diz que “esta não é uma operação de natureza financeira”.

O Presidente da União das Misericórdias, Manuel de Lemos, por sua vez, sublinhou que “a nossa entrada no banco é por causa das pessoas”. Esta instituição investiu 5.000 euros, mas Manuel de Lemos admite que “se o projeto correr bem, podemos aumentar o nosso investimento”.

50 instituições da economia social entram no capital da Caixa Económica ao valor de um euro por ação, que é o valor nominal. Portanto este investimento é feito com uma avaliação subjacente do banco de 2,4 mil milhões de euros, apesar de na Associação Mutualista o banco estar avaliado, após imparidades, em 1,878 mil milhões. Tomás Correia garante que não haverá libertação de imparidades para a Associação no decurso desta operação.

Nos próximos meses haverá desenvolvimentos da entrada destas 50 entidades, e até ao fim do ano a Mutualista admite vender até 2% do banco liderado por Carlos Tavares, a estas e outras instituições que queiram entrar no capital do banco.

O valor de investimento nesta primeira fase não foi revelado. Mas 2% da CEMG ao valor de 2,4 mil milhões de euros representa um investimento de 48 milhões.

