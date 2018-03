Montenegro nega teorias da conspiração para atingir liderança do PSD

Luís Montenegro considera que “não tem pés nem cabeça” falar em teorias da conspiração destinadas a atingir a liderança de Rui Rio no Partido Social Democrata (PSD). O antigo líder bancada do PSD considera que “houve algum ruído” com a demissão de Feliciano Barreiras Duarte do cargo de secretário-geral do partido, mas esta “não será trágica” para o futuro.

“Só um momento de nervosismo pode justificar uma coisa que não tem o mínimo de sustentação”, defendeu o social-democrata, em declarações à rádio TSF. “Houve algum ruído, mas isso é trágico para o futuro? Claro que não é”, assegura. O social-democrata considera, no entanto, que “é inegável que este primeiro mês não foi interessante na afirmação da mensagem política” do PSD, mas garante que o partido nunca deixou de fazer o seu papel. “[O partido] teve iniciativas políticas, fez oposição. O trabalho até foi facilitado porque o Governo tem feito tantas asneiras que dá espaço e o fruto de muitas inoperâncias da sua ação dão espaço à oposição para se assumir”, afirmou.