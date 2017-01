Montenegro: “Costa devia encher-se de vergonha e pedir desculpa ao país”

“O doutor António Costa devia encher-se de vergonha e vir pedir desculpa ao país por aquilo que está a fazer à economia, aos serviços públicos e porque está a governar contra a vontade manifestada pelos eleitores nas urnas. Está a governar debaixo de uma fraude política de um pretenso apoio, que, afinal, percebemos agora, não tem”, sustentou Luís Montenegro.

No final de um jantar em que tomaram posse os órgãos concelhios do PSD de Tondela, Luís Montenegro sublinhou que já é uma vergonha António Costa querer governar o país contra a vontade do povo.

“Mas, eu tinha mesmo vergonha, se fosse primeiro-ministro, de assinar um contrato em nome do Estado e de serem os meus parceiros a tirarem-me o tapete e a dizerem que a minha assinatura não tinha valor nenhum”, vincou.