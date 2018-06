Montanha Russa fecha ciclo da Rede Eunice no Funchal

A peça de teatro tem como um dos objectivos desafiar as convenções do teatro musical. A Rede Eunice pretende difundir as produções e coproduções do Teatro Nacional D. Maria II.

O espectáculo Montanha Russa vai encerrar a temporada artística no que diz respeito à rede EUNICE no Funchal neste sábado. A peça de teatro é de Miguel Fragata e Inês Barahona (da companhia Formiga Atómica) e conta ainda com a participação de Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo (duo da banda Clã). O Teatro Municipal Baltazar Dias vai receber este espectáculo que tem como uma das premissas "desafiar as convenções do teatro musical". Este espectáculo vai abordar a adolescência num "diário deixado em cima da mesa, o diário destilado nas redes sociais, ou o diário perigosamente transportado para o liceu: uma intimidade a gritar "leiam-me!", uma geração a querer fazer-se ouvir, ao som da música". No elenco estão Anabela Almeida, o madeirense Bernardo Lobo Faria, Carla Galvão, Miguel Fragata e música ao vivo com Hélder Gonçalves, Manuela Azevedo, Miguel Ferreira e Nuno Rafael num espectáculo que terá também, a 1 de julho, com uma sessão de interpretação de língu gestual portuguesa. A rede Eunice tem como objectivo difundir as produções e coproduções do Teatro Nacional D. Maria II.