MoneyConf: Paddy Cosgrave anuncia regresso a Dublin

“O Brexit está a transformar Dublin num centro financeiro. Os maiores bancos, companhias de cartões de crédito e startups fintech têm-se mudado recentemente.” Assim se inicia o comunicado em que Paddy Cosgrave, criador da Web Summit, anuncia a mudança da MoneyConf, uma das maiores conferências mundiais de tecnologia financeira, para Dublin já em 2018. A conferência deixará Madrid, onde a edição deste ano se realiza, entre hoje e amanhã.

A justificação é dada no mesmo tom e assenta nesta transformação de Dublin num centro financeiro. “Só a JP Morgan transferiu 1000 banqueiros de Londres para Dublin”, diz em comunicado Cosgrave, que acrescenta que a cidade vive “um momento incrível” e que, por isso, transferimos a MoneyConf, que já é uma das maiores conferências de serviços financeiros e fintech, para a nossa cidade natal, Dublin”.

Com a presença confirmada de nomes de peso da finança mundial, como Francisco González, presidente do Grupo BBVA; David Thompson, CTO da Western Union; ou ainda Bart Leurs, responsável tecnológico da holandesa Rabobank, os responsáveis pela organização prometem uma conferência três vezes maior que a MoneyConf de 2017.

A realizar entre os dias 11 e 13 de junho de 2018, as inscrições já estão abertas – https://moneyconf.com/tickets – e os bilhetes normais custam 1.495 euros. A organização realizará uma reunião privada após a conferência para 200 privilegiados, com um custo de 4950 euros por bilhete.

Recorde-se que a conversações de Cosgrave com as autoridades de Dublin duravam já há cerca de dois meses, o que alimentava a especulação da passagem da Web Summit para aquela cidade, deixando Lisboa. O próprio Cosgrave já havia dito à imprensa que estava satisfeito com a capital portuguesa, mas que havia sempre muita coisa em aberto.