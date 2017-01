Moedas antigas: como trocar ou vender?

Dezoito anos se passaram desde que Portugal aderiu à moeda única. Foi no dia 1 de janeiro de 1999 que os portugueses transitaram do escudo, a então moeda da República Portuguesa, para o euro. Embora as moedas antigas não tenham um valor monetário significativo, o valor histórico é indiscutível. No entanto, terão sempre um valor comercial, por mais pequeno que seja.

Se pretende desfazer-se da sua coleção ou daquelas poucas moedas que ficaram consigo no esquecimento, saiba o que e como fazer:

Avaliar moedas antigas – No Museu do Dinheiro pode reunir a informação necessária sobre como as moedas são classificadas, principalmente as mais antigas. Além do Museu, existem plataformas online que também o poderão ajudar, inclusive, mediante um registo, a fazer propostas de compra e venda.